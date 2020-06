Scharner peilt 300 Spiele in England an

Im schönen Wienerwald hat Paul Scharner ein großes Grundstück erworben. Seinen Lebensmittelpunkt will der 32-Jährige aber noch lange nicht nach in das durch die Motocross-Rennen bekannte Sittendorf verlagern. Nach seinem 200. Spiel in der Premier League erklärt der Legionär von West Bromwich: "Es macht mich stolz, dass ich als erster Österreicher diese Marke geschafft habe. Aber das ist sicher noch nicht das Ende."

Am Samstag steht die 201. Partie an – gegen Everton mit dem Ex-Rapidler Nikica Jelavic. "Jelavic ist sehr schwer zu verteidigen. Ich werde bei Standardsituationen wohl einige Kopfball-Duelle mit ihm haben", glaubt der Mittelfeldspieler, der hungrig ist auf die nächsten Hundert in der laut UEFA-Ranking weiterhin stärksten Liga Europas: "Ich will mindestens noch drei Saisonen in England spielen, um ein ganzes Jahrzehnt zu schaffen. 300 Einsätze sollten also realistisch sein."

Zuletzt musste der Purgstaller erstmals in seiner Karriere gleich mehrere Pausen einlegen. Innenband-Einriss, Achillessehnen-Entzündung, gebrochene Rippe – sind das die logischen Abnützungserscheinungen nach über sechs Jahren in Englands Knochenmühle?

"Nein, ich bin jetzt wieder bei 90 Prozent meiner Leistungsfähigkeit und fühle mich richtig jugendlich. Körperlich bin ich erst 25 Jahre alt", meint der Rekordspieler seines Ex-Vereins Wigan, der neben seinem Mentaltraining mit Valentin Hobel noch zwei Mal im Monat zusätzlich mit Roger Spry an seiner Fitness arbeitet.