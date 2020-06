Scharner: "Koller hat mich entlassen"

Paul Scharner widersprach am Donnerstag der Darstellung seines Abgangs und seiner Forderungen. In einem Interview mit der Hamburger Morgenpost sagt der Österreicher: "Ich bin nicht abgereist, sondern wurde entlassen. Wenn Koller sagt, dass ich abreisen wollte, ist das die Unwahrheit. Er hat der Mannschaft die Situation geschildert und mir nahegelegt, abzureisen." Und er stellte fest: "Ich habe nie einen Stammplatz gefordert."



Die Wahrheit des Paul Scharner deckt sich in vielen Teilen nicht mit den Aussagen von Marcel Koller. In einem Punkt gibt es aber eine Übereinstimmung, beim Auslöser des Zerwürfnisses: Koller erklärte Scharner, dass er gegen die Türkei nicht beginnen werde. "Am Montag war noch alles sehr gut. Als er wusste, dass er nicht spielen wird, war auf einmal alles sehr schlecht", sagt Koller. Gerade in der Innenverteidigung ist das österreichische Team gut besetzt, die Konkurrenz groß. Koller: "Und er hat den Konkurrenzkampf nicht angetreten."



Zusammen mit dem "Briefing" für den Teamchef machte sich Scharner in einem Interview auch an die mediale Abrechnung mit eben diesem. Koller wollte aber nicht näher darauf eingehen, was er davon hält, wenn Scharner sagt, der Teamchef sei "weichgeklopft wie ein Schnitzel". Koller outet sich diesbezüglich: "Ja, ich esse Schnitzel. Zwar nicht jeden Tag, aber es schmeckt echt lecker."



Am Donnerstag ließ Paul Scharner aus Hamburg verlauten, dass es ihm auch an Wertschätzung gefehlt habe. Der Teamchef erklärt zu diesem Thema: "Ich versuche jedem Respekt entgegenzubringen, aber ich weiß nicht, wie der Einzelne das empfindet. Wenn einem was nicht passt, kann er auf mich zukommen. Aber er soll mit mir, nicht zuerst mit Journalisten reden."