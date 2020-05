Scharner fix bei Wigan

Paul Scharner hat einen starken Willen – und diesen dürfte er auch wieder einmal durchsetzen: Eigentlich sollte der Ex-Teamspieler von Hamburg nach Sunderland verliehen werden.

Doch der HSV-Reservist war strikt gegen die geplante Kaufoption für den Klub aus der Premier League, weil er sich kommende Saison auch in Deutschland durchsetzen will. Da passte es gut, dass sich ein Konkurrent von Sunderland in die Verhandlungen eingeschaltet hat: Wigan zeigte Interesse, erfüllte Scharners Forderungen und hatte damit Erfolg.