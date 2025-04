Neue Heimat für Traditionsverein SC St. Pölten um fünf Millionen Euro

Am Montag stand der Grundsatzbeschluss für den Neubau der Sportanlage des Traditionsvereins im Gemeinderat auf dem Tagesprogramm.

Der älteste noch bestehende Fußballverein der Stadt bekommt eine neue Heimat. Lange musste der SC St. Pölten auf eine der Zeit entsprechende Anlage warten, nun hat der Klub, der sich der Nachwuchsförderung in der Landeshauptstadt verschrieben hat, die wichtigsten Hürden genommen.

Trainingsplätze fehlen, Parkflächen ebenso, Flutlichtanlage gibt es keine. Und eine Sanierung ist aufgrund der räumlichen Enge in der Traisensiedlung und der Bausubstanz nicht sinnvoll.

Die Pläne für die neue Anlage hinter dem Wirtschaftshof fanden auch im Büro der Landeshauptfrau Gefallen. Das Land Niederösterreich hat das Projekt als förderwürdig eingestuft und öffentlich eine außerordentliche Bedarfszuweisung in der Höhe von 2,5 Millionen Euro zugesichert .

„Mit diesem Schulterschluss sichern wir nicht nur die sportliche Zukunft des SC St. Pölten, sondern setzen auch ein klares Zeichen für die Förderung von Kinder- und Jugendsport in unserer Stadt,“ freut sich Bürgermeister Matthias Stadler. „Besonders wichtig ist uns dabei, die umliegende Bevölkerung auch weiterhin in die Planungen einzubeziehen“, so Stadler.