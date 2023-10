Sasa Kalajdzic schießt Wolverhampton zum Sieg gegen Bournemouth

Sasa Kalajdzic hat die Wolverhampton Wanderers in der englischen Fußball-Premier-League zu einem 2:1-Auswärtssieg gegen Bournemouth geschossen. Der ÖFB-Teamspieler erzielte am Samstag in der 88. Minute, sechs Minuten nach seiner Einwechslung, nach Vorarbeit von Hwang Hee-chan das entscheidende Tor und scorte damit zum zweiten Mal in dieser Liga-Saison. Erfolge gab es auch für Manchester City (2:1 gegen Brighton) und Liverpool (2:0 gegen Everton).

Die "Citizens" lagen nach ihrem ersten Sieg nach zuletzt zwei Meisterschafts-Niederlagen in Folge zumindest vorübergehend einen Punkt vor Liverpool an der Tabellenspitze. Arsenal würde allerdings mit einem Auswärts-Erfolg gegen Chelsea (Beginn 18.30 Uhr) Rang eins übernehmen. City legte gegen Brighton einen gelungenen Start hin - Juan Alvarez (7.) und Erling Haaland (19.) trafen für das Team von Pep Guardiola. Brightons Anschlusstor durch Ansu Fati (73.) blieb ohne Folgen.