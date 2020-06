Salzburgs Sünden der Vergangenheit

Die Kaderzusammenstellung gibt Rätsel auf. Oder eigentlich doch nicht. Es ist ein abgedroschenes Sprichwort, aber es beschreibt das Salzburger Hauptproblem perfekt: Zu viele Köche verderben den Brei.



Schmidt/ Rangnick müssen nun die Fehler ihrer Vorgänger ausbügeln. Und das ist leichter gesagt als getan. Geht es nach rein sportlichen Kriterien, müsste man den halben Kader austauschen. Was sich schon gegen Rapid und Admira gezeigt hatte, unterstrich das Spiel gegen Wiener Neustadt: Salzburgs Österreicher sind qualitativ nicht besser als jene der Konkurrenz.



Weber monierte, dass mit Jakob Jantscher der beste Spieler der vergangenen Saison auf der Bank Platz nehmen musste. "Er hat nicht die Leistung gebracht, um seinen Platz zu festigen", konterte Schmidt auf KURIER-Nachfrage. Aufgefallen ist der 23-Jährige, der nach einem tollen März und April wegen einer Schulterverletzung wochenlang ausgefallen ist, bei seinen sechs Saisoneinsätzen von Beginn an nicht wirklich. Und auch bei seinen Einwechslungen gegen Admira und Wr. Neustadt konnte sich der Teamspieler, der im Sommer mit einem Transfer zu Schalke 04 geliebäugelt hatte, der allerdings an der festgeschriebenen Ablösesumme in seinem Vertrag scheiterte, nicht wirklich in Szene setzen.



Aber Jantscher gehört wenigstens noch dem Spielkader an. Andere Salzburger Profis sind vollkommen aus dem Blickfeld verschwunden: Joaquin Boghossian, Rasmus Lindgren und Cristiano sind seit Wochen nur mehr Trainingsgäste. Und auch Douglas da Silva und Christoph Leitgeb gehörten am Samstag nicht dem Salzburger Kader an.



Dass Schmidt und Rangnick sehr wohl erkannt haben, dass es im Salzburger Kader an Qualität mangelt, beweisen Håvard Nielsen und Valon Berisha. Die beiden Norweger, die ersten Verpflichtungen der neuen Sportlichen Leitung, bewiesen auch gegen Wiener Neustadt, dass sie Tugenden umsetzen können, die Salzburgs Österreicher offensichtlich nicht beherrschen: Laufbereitschaft, Einsatzwille, Spielfreude. Die beiden 19-Jährigen werden nicht die letzten Neuzugänge bleiben. Noch bis Freitag haben die Salzburger jene Zeit, um dem Kader noch jene Qualität zuzuführen, die man brauchen wird, um das Saisonziel Titelverteidigung auch realistisch erreichen zu können.