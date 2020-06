Salzburgs Pleitiers haben wieder Saison

Man muss gar nicht sehr weit zurückblicken, um Spiele zu finden, bei denen die Leistung der Salzburger ähnlich war wie am Dienstag. Etwa im Juli 2011, das 0:0 zu Hause in der Europa-League-Qualifikation gegen Metalurgs aus Lettland. Oder das 0:3 in der Bundesliga im November 2011 in Mattersburg. Oder der 1:0-Glückssieg im Cup-Semifinale am 1. Mai beim abgeschlagenen Erste-Liga-Schlusslicht Hartberg.



Die sportlichen Leiter – Trainer Schmidt und Sportchef Ralf Rangnick – stehen schon in der Kritik, bevor ihre Arbeit richtig begonnen hat. Für die inferiore Vorstellung in Düdelingen können sie wenig. Der Salzburger Kader wurde noch von Ex-Trainer Ricardo Moniz zusammengestellt.



Dessen Rücktritt am 12. Juni, zwei Tage vor Trainingsstart, hat die Öffentlichkeit und die Red-Bull-Geschäftsführung überrascht. Diese traf danach eine strategische Entscheidung, die nun zum Bumerang werden könnte.



Anstatt Moniz-Assistent Niko Kovac, der das Team und den Klub in- und auswendig kennt, zum Cheftrainer zu machen, wurden in einer sowieso viel zu kurzen Vorbereitung elf Trainingstage vergeudet, um eine sportliche Leitung zu suchen.