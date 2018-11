Salzburgs Meisterzug rollt nach Last-Minute-Sieg weiter

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg marschiert unaufhaltsam weiter in Richtung Titelverteidigung. Die Salzburger mussten am Sonntag gegen Mattersburg aber hart um ihre drei Punkte kämpfen. Erst nach fast 70 Minuten brachte Jerome Onguene die Hausherren in Führung (69.).

Marko Kvasina belohnte die sich aufbäumenden Gäste aber nach einem Fehler von Ramalho mit dem Ausgleich kurz vor dem Ende (87.). In der Nachspielzeit machte dann Hannes Wolf den Unterschied und erzielte nach einer schlechten Abwehr von Kuster den verdienten Siegtreffer (90.+2).