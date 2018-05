Salzburgs Lehrstunde: Rapid stolpert beim Schrittwechsel

Eine verkürzte Vorbereitung könnte beim anstehenden Umbruch fatale Folgen haben. Auch ein frühes Europacup-Aus ist bei Auftritten wie gegen Salzburg keineswegs ausgeschlossen. Neben der körperlichen Unterlegenheit war Rapid diesmal auch taktisch falsch ausgerichtet.

Nur zwei Trainingseinheiten mit der Dreierkette waren offensichtlich zu wenig. „Wobei die fehlende Grundaggressivität eher zu den Gegentoren geführt hat als die Kette“, meint Kapitän Stefan Schwab nach einer ausführlichen Analyse der Bullen-Lehrstunde.

Im Frühjahr lässt sich ein Muster feststellen: Gegen die „Kleinen“ will Rapid den eigenen Stil durchsetzen. In den Schlüsselspielen wird „etwas probiert“. Die Kontertaktik im Derby (4:0) über Schobesberger ist aufgegangen. Das 4-4-2 beim LASK (2:0) war wacklig, wurde von Djuricin aber noch rechtzeitig korrigiert. Das 3-4-2-1 gegen Salzburg ist hingegen „komplett in die Hose gegangen“, wie Sportdirektor Fredy Bickel analysiert. „Trotzdem muss es unser Ziel bleiben, variabler zu spielen.“

Es stellt sich die Frage: Liegt es an den Spielern des aktuellen Kaders, die nicht flexibel genug sind, oder am Trainerteam, das neue Ideen nicht schnell genug vermitteln kann? Bereits im Wintertrainingslager wurde der Systemwechsel geübt. Spieler wie Galvão oder Berisha wirkten danach verunsichert und stürzten zum Frühjahrsstart in ein Formloch.