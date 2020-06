Salzburgs Konkurrenz muss auf Legionäre setzen

Rapid muss sich im Ausland umschauen. Und das dauert. Beim Trainingsstart waren deshalb nur Heimkehrer Ildiz (zuletzt Innsbruck), Dau (zuletzt Vienna) und die Amateure Behrendt, Schaub und Dobras neu. Ein Innenverteidiger und ein Stürmer sollen aber kommen. Für die Abwehr hat sich der Albaner Erion Dushku ins Spiel gebracht. Der 27-Jährige von KF Tirana, der noch kein Länderspiel für seine Heimat absolviert hat, will ein Angebot aus Wien haben.



Für die Stürmerposition bleibt der Amerikaner Terrence Boyd ein Kandidat. Der 21-Jährige, der zuletzt für die Dortmunder Amateure in der vierten Leistungsklasse gespielt hat, steht noch ein Jahr beim Deutschen Meister unter Vertrag und kostet deshalb Ablöse. Um die wird derzeit gefeilscht.



Gute Kontakte zu Dortmund hat Peter Hyballa – kein Wunder, Sturms neuer Trainer arbeitete lange im Borussia-Nachwuchs. Am Freitag nahm er Johannes Focher unter Vertrag. Der 22-jährige, 1,97 Meter große Keeper kommt ablösefrei vom deutschen Doublegewinner nach Graz und erhielt einen Vertrag bis 2014.