Salzburgs große Chance: "Liverpool hat viel mehr Druck"

Es ist das Fußballspiel der Fußballspiele in Österreich im Jahr 2019, das Gastspiel von Champions-League-Sieger FC Liverpool und damit der besten Klubmannschaft Europas am Dienstag im letzten Gruppenspiel in Salzburg (18.55 Uhr, im Liveticker auf kurier.at/sport). Und in der natürlich ausverkauften Red-Bull-Arena könnte Historisches passieren, reicht Salzburg doch praktisch fast jeder Sieg, um als erste österreichische Mannschaft ins Achtelfinale der Königsklasse einzuziehen.