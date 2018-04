Salzburgs Erfolgscoach Rose vor seiner schwierigsten Aufgabe

„Wir arbeiten in einem Bereich, in dem es um maximale Dinge geht, um maximale Einstellung, um maximale Leistung. Man muss immer am Limit sein“, sagt Salzburg-Trainer Marco Rose.

Genauso wird seine Mannschaft am Donnerstag agieren müssen, gilt es doch im Rückspiel des Viertelfinales der Europa League in der Red-Bull-Arena einen 2:4-Rückstand gegen Lazio Rom aufzuholen (21.05 Uhr, live Puls4, Sky Sport Austria).

Der Deutsche steht vor der bisher schwierigsten Aufgabe in seiner Premierensaison. Nach erstmals zwei Niederlagen in Folge müssen die Salzburger zum ersten Mal in einem K.-o.-Duell daheim einem Rückstand nachlaufen – und noch dazu einem, der zwei Tore beträgt.

„Maximal“ (oder in dessen Diktion „maximale“) war das Lieblingswort eines Trainers, der mit Salzburg im Europacup bisher der erfolgreichste war: Otto Baric führte den Verein 1994 ins UEFA-Cup-Finale und wenige Wochen danach in die Champions League.

Der Vergleich Rose/ Baric hinkt gewaltig. Der Kroate war, als er mit Salzburg die großen Erfolge feierte, bereits 61 und mehr als 25 Jahre im Trainergeschäft. Rose ist 20 Jahre jünger und trainiert erstmals einen Profiklub.

Baric war ein Schlitzohr durch und durch. Die Art und Weise, wie seine Mannschaft Fußball spielte, sah er pragmatisch. Es zählte für ihn nicht der Weg zum, sondern der Erfolg. Und der gab ihm praktisch immer recht.

Rose ist da anders, muss das aber auch sein. Von Red-Bull-Fußballchef Ralf Rangnick wurde eine Spielphilosophie vorgegeben, an deren Grundzüge sich Salzburgs Trainer zu halten haben. Und er steht für die Red-Bull-Spielweise wie ganz wenige andere Trainer.

Signifikant war Roses Antwort auf die Frage, warum seine Elf in Rom von Beginn an offensiv agierte? „Natürlich hätten wir auf ein 0:0 spielen können. Aber das sind wir nicht!“ Von Lazio sind die Salzburger für ihren Übermut mit vier Gegentoren bestraft worden.