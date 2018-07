Salzburgs CL-Quali-Gegner wird wohl Skendija heißen

Skendija Tetovo hat sich am Dienstag im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Sheriff Tiraspol vor Heimpublikum knapp 1:0 (1:0) durchgesetzt. Das Goldtor für den mazedonischen Fußball-Meister erzielte Besart Ibraimi (24.). Das Rückspiel in Moldau findet am 31. Juli statt. Der Sieger des Duells trifft in der dritten Runde (7./8. und 14. August) auf Red Bull Salzburg.