Sesko als Matchwinner gegen Rapid: "Das fühlt sich speziell an"

Vor wenigen Wochen noch war er nur Stürmer Nummer fünf in Salzburg, mit seinem ersten Hattrick in der Bundesliga hat sich Benjamin Sesko eindrucksvoll zurückgemeldet. „Das fühlt sich schon speziell an, vor allem in diesem Stadion, wo fast alle Fans gegen mich waren“, sagte der 19-jährige Slowene, der im Sommer nach Leipzig wechselt, mit einem Grinsen im Gesicht.

Sein Tief scheint überwunden: „Ich bin froh, dass ich dem Team zum Sieg verhelfen konnte.“