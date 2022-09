Salzburger Pflichtsieg vor dem Highlight gegen den AC Milan

Tracht war Trumpf am Samstag in der Red-Bull-Arena. Zahlreiche der 10.057 Fans folgten dem Aufruf und kamen in Dirndl oder Lederhose. Sie sollten ihre Gaudi haben. Denn die Salzburger Kicker liefen zwar nicht in Tracht auf, zeigten sich gegen die WSG Tirol aber zumindest in der Anfangsphase von ihrer besseren Seite und traditionell stark. Mit dem 2:0-Erfolg ist die Generalprobe für die Champions League gelungen. Am Dienstag kommt zum Auftakt in Gruppe E AC Milan zu Besuch. Zweifelsfrei ein anderes Kaliber als die WSG, doch die Salzburger haben schon im Vorjahr bewiesen, dass man mit sich mit der Aufgabe steigern kann.

Das wird auch nötig sein.