Salzburger Pflicht in Luxemburgs Provinz

Es ist schon fast vier Jahre her, dass ein Salzburger Europacup-Spiel von keiner österreichischen TV-Station übertragen wurde. Mitte September 2008 war das Hinspiel der 1. UEFA-Cup-Runde beim FC Sevilla nirgends live zu sehen.

Auch am Dienstag spielt Salzburg wieder einmal unter Ausschluss der österreichischen Öffentlichkeit. Im Stadion Jos Nosbaum in der Kleinstadt Düdelingen im Großherzogtum Luxemburg startet Österreichs Doublegewinner in die fünfte Mission Champions League seit der Klubübernahme durch Red Bull im Jahr 2005.

Gegner beim Hinspiel in der 2. Qualifikationsrunde ist Luxemburgs Serienmeister F91 Düdelingen, der sich durch zwei Kantersiege gegen Tre Penne aus San Marino (7:0 zu Hause, 4:0 auswärts) dieses Privileg erarbeitete.