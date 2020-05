Salzburger Lazarett

Statt in der Bundesliga überlegen Tabellenerster zu sein, ist Salzburg nach Niederlagen bei Admira (1:2) und Austria (2:3) plötzlich nur mehr Dritter.



Steckt Salzburg in einer Krise? Dies zu behaupten, wäre verfrüht. Aber Probleme gibt es. Nur ein Zahlenspiel: In den ersten acht Runden kassierten die Salzburger nur drei Tore, in den letzten beiden Spielen waren es dagegen gleich fünf.



Die Ausfälle machen sich nun doch bemerkbar. Gegen Austria fehlten mit Mendes, Douglas, Alan, Leitgeb und Leonardo fünf Leistungsträger. "Wenn Leute wie Leitgeb oder Leonardo ausfallen, dann fehlt die Ballsicherheit", erklärt Trainer Ricardo Moniz.