Salzburger Blamage ohne Konsequenzen

Wer nach dem Ausscheiden von Salzburg in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation gegen die Halbprofis von F91 Düdelingen das große Köpferollen erwartet hatte, der musste enttäuscht werden: So etwas gab es wegen eines sportlichen Misserfolges in der Ära Red Bull noch nie, und das wird es auch nie geben.



Auch auf das Engagement des Getränkekonzerns im Salzburger Fußball hat die Blamage keine Auswirkung. Eine diesbezügliche schriftliche Anfrage des KURIER an Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz wurde kurz und bündig mit "Nein" beantwortet.



Warum sollte Red Bull auch sein Engagement zurückschrauben? Mag sein, dass so eine Blamage keine Werbung ist, aber das Geschäft läuft trotzdem blendend – trotz aller Pleiten im Fußball der letzten Jahre.



Erst 2011 wurde mit 4,6 Milliarden verkaufter Red-Bull-Dosen ein neues Rekordergebnis erzielt. Das Geld zum Ausgeben ist deshalb da.



Das Marketing-Budget, aus dem der Salzburger Klub finanziert wird, beträgt mittlerweile weit über eine Milliarde Euro. Da fallen die 40 Millionen, die Österreichs Meister jährlich kostet, nicht ins Gewicht.



Auch in der Mannschaft ging am Mittwoch alles seinen normalen Weg. Vor dem Vormittagstraining gab es zwar eine längere Teamsitzung, aber das Training lief dann so ab wie nach jedem anderen Spiel auch. Die Spieler, die gegen Düdelingen ans Werk durften, radelten oder liefen aus. Der Rest übte mit dem Ball.