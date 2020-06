Salzburg: Ein Ungar hilft Hütter

Im Trainerteam bei Meister Salzburg bleibt nur ein einziger Stein auf dem anderen. Torhütertrainer ist auch weiterhin Herbert Ilsanker, der sich schon seit dem Einstieg von Red Bull im Jahr 2005 um die Salzburger Keeper kümmert. Sonst ist alles neu.

Dass Adi Hütter Roger Schmidt, der das Weihnachtsgeschenk des Vereins (eine Ausstiegsklausel in einem neuen Vertrag nützte) und nach Leverkusen abwanderte, ersetzten wird, ist schon seit Wochen klar. Nun steht auch fest, wer vorerst die anderen Personen in Hütters Team sein werden.

Zsolt Löw, bisher Co-Trainer von Peter Zeidler beim FC Liefering, übernimmt den Co-Trainerposten von Thomas Letsch, Der Deutsche fungiert im neuen Jahr wieder ausschließlich als sportlicher Nachwuchsleiter und wird Cheftrainer der U-18-Mannschaft der Red Bull Akademie. Löw ist in der Fußballszene alles andere als ein Unbekannter. Der 35-jährige Ungar, der als Intimus von Ralf Rangnick gilt, spielte jahrelang in der Deutschen Bundesliga bei Energie Cottbus, Hansa Rostock, Hoffenheim und Mainz.



Der Posten von Athletik-Trainer Oliver Bartlett, der Salzburg laut Klubaussendung auf eigenen Wunsch hin nach nur einem Jahr verlassen wird und mit dem derzeit Gespräche zur Vertragsauflösung laufen, wird ebenfalls konzernintern nachbesetzt. Der 53-jährige Deutsche Christof Elser (bisher bei RB Leipzig) wechselt zum österreichischen Red-Bull-Klub. Damit haben die Salzburger in der dritten Saison unter Sportchef Rangnick den dritten Athletik-Trainer.



Auch Reha-Trainer Klaus Luisser wird in der neuen Saison nicht mehr für die Salzburger Profis zuständig sein. Sein Abgang kommt ganz und gar nicht unerwartet. Persönliche Differenzen zwischen Luisser und Adi Hütter sollen dessen überraschenden Abgang als Trainer der Red Bull Juniors im Jahr 2009 beschleunigt haben.

Hütter, der nicht darauf bestanden hatte, einen eigenen Vertrauensmann in sein Trainerteam mitzubringen, muss also im Gegensatz zu seinem Vorgänger Roger Schmidt vorerst mit einem Assistenten auskommen. Denn der bisherige Job von Oliver Glasner, der ja neuer Cheftrainer bei Ried geworden ist, wurde (vorerst) nicht nachbesetzt.

Laut Informationen aus dem Red-Bull-Umfeld war der Deutsche Julian Nagelsmann in der engeren Wahl. Allerdings steht der erst 26-Jährige noch bei Rangnicks Ex-Klub 1899 Hoffenheim unter Vertrag. Dort betreut er mit großem Erfolg die U-19-Mannschaft, die in dieser Saison noch die Chance hat, Deutscher Meister zu werden.

Einen weiteren Abgang Richtung Leverkusen könnte es aus Salzburg geben: Ex-Cheftrainer Roger Schmidt soll unbedingt Ernährungsberater Christian Putscher in sein neues Trainerteam aufnehmen wollen.