Salzburg vs. Leipzig: Das Familien-Duell im Hause Red Bull

Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz bekommt im Herbst gleich zwei Mal die Möglichkeit, sich in einem direkten Duell anzuschauen, was er im europäischen Fußball mit seinem Geld geschaffen hat. Red Bull Salzburg und RB Leipzig wurden in die Gruppe B der Europa League gelost.

Am 20. September findet in der Red-Bull-Arena in Leipzig das Hinspiel statt, am 29. November folgt in der Red-Bull-Arena in Salzburg das Rückspiel. Alleine, dass die beiden Stadien denselben Namen tragen, zeigt, dass es sicher nicht zwei normale Spiele sind. Ohne den Getränkekonzern würde es weder in Salzburg noch in Leipzig einen Fußballklub in dieser Größenordnung geben.

Das Original spielt in der österreichischen Bundesliga. Red Bull übernahm 2005 die Lizenz des von finanziellen Problemen gebeutelten Traditionsklubs Austria Salzburg und veränderte – trotz Protesten der Fanbasis – alles, was es zu verändern gab (Name, Farben, Logo etc.).

Vier Jahre später stieg Red Bull auch in den deutschen Fußball ein. Auf Vermittlung von Franz Beckenbauer gab es Verhandlungen mit Sachsen Leipzig. Die für die WM 2006 in der ostdeutschen Stadt errichtete Arena sollte einen Mieter mit Ambitionen bekommen.

Doch mit den Traditionsklubs kam Red Bull nicht überein. Also wurde ein Fünftligist aus dem Leipziger Vorort Markranstädt übernommen. Sieben Jahre sollten vergehen, bis der in RB Leipzig umbenannte Klub in der höchsten Spielklasse Deutschlands ankam.