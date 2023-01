Salzburg vor Verpflichtung von israelischem Wunderkind

Oscar Gloukh ist gerade einmal 18 Jahre jung, offensiver Mittelfeldspieler und gilt als das größte Fußball-Talent Israels. Laut KURIER-Informationen und übereinstimmenden israelischen Medienberichten wechselt der Youngster in den kommenden Tagen zum österreichischen Meister nach Salzburg. Dort soll er für vier Jahre unterschreiben, die Ablöse soll sich auf sieben Millionen Euro belaufen.

Auch internationale Topklubs wie der FC Barcelona, Dortmund, Tottenham oder Monaco waren am israelischen Wunderkind dran, das Rennen dürfte jedoch Salzburg machen. In Salzburg könnte der zweifache israelische Teamspieler schon im Frühjahr eine Verstärkung sein und spätestens im Sommer in die Fußstapfen von Luka Sucic treten.