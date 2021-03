Salzburg-Verteidiger Vallci verletzt sich bei Testspiel schwer

Red Bull Salzburg muss lange Zeit ohne Albert Vallci auskommen. Der 25-jährige Abwehrspieler erlitt am Donnerstag beim 7:0-Kantersieg des Bundesliga-Tabellenführers im Testspiel in Taxham gegen Zweitligist Vorwärts Steyr einen Riss der linken Achillessehne. Der im aktuellen Kader des ÖFB-Nationalteams auf Abruf aufgeschienene Akteur wird laut Angaben der Mozartstädter in den nächsten Tagen operiert und etliche Monate nicht zur Verfügung stehen.

Coach Jesse Marsch bezeichnete die Verletzung von Vallci als "bitter". Der Verteidiger absolvierte für den Serienmeister in der laufenden Saison 26 Pflichtspiele und erzielte dabei auch zwei Tore. Mit David Affengruber schied auch ein zweiter Spieler verletzungsbedingt aus, er erlitt allerdings nur eine Fingerluxation.