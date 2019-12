Salzburg unter Druck: Alles andere als ein Sieg wäre blamabel

Dies könnte auch in dieser Saison passieren: Der LASK hat aktuell nur zwei Punkte weniger als die Salzburger. Die Linzer gastieren am Samstag im Parallelspiel beim WAC und empfangen zum Abschluss der Herbstsaison am 15. Dezember Sturm. Salzburg muss am Tag davor noch in Hartberg antreten.