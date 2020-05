Salzburg und Ried teilen die Punkte

Was macht ein Trainer, der mit seiner Mannschaft drei der letzten vier Spiele verloren hat und der auf seine überragenden Offensivspieler verzichten muss? Er ergreift die Flucht nach vorne.



Ricardo Moniz wollte das jedenfalls. Obwohl er auf Alan (Kreuzbandriss) und Leonardo (Knieschmerzen) verzichten hatte müssen, stellte Salzburgs Trainer gegen Ried auf ein 4-2-4 um.



Und die Variante mit der Stürmerreihe Zarate, Wallner, Maierhofer und Jantscher schien Salzburg auf die Erfolgsspur zurückzubringen. Drei des Quartetts waren am 1:0 beteiligt: Zarate spielte Wallner frei, dessen Querpass verwertete Maierhofer (3.). Salzburg blieb am Drücker. Doch Wallner scheiterte zwei Mal aus torgefährlicher Position (8., 14.).