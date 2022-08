Salzburg und die Champions League: 32 Kugeln und zwei Milliarden Euro

Ronaldo hat der Champions League in den vergangenen Jahren stets seinen Stempel aufgedrückt. In 183 Spielen für Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin hat er nicht weniger als 140 Treffer erzielt, er ist somit Rekordhalter. Sein erster Verfolger in dieser Statistik ist Lionel Messi (125), der Mann mit der besten Tor-Quote ist aber ein anderer: Erling Haaland hat für Salzburg und Dortmund in 19 Champions-League-Spielen 23 Tore erzielt. Heuer geht er mit Manchester City an den Start und jagt seinen ersten Titel in der Königsklasse. Der englische Meister gehört genauso zu den Top-Favoriten wie Titelverteidiger Real Madrid mit David Alaba, Paris Saint-Germain und Bayern München.