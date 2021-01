Salzburg trägt im Titelkampf einen schweren Rucksack

„Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften“ ist ein oft zitiertes Sprichwort aus dem US-Sport. Salzburg beherzigte in den vergangenen fünf Saisonen beides und wurde Meister mit den meisten geschossenen und den wenigsten erhaltenen Treffern. Aktuell klappt es aber nur mit dem Toreschießen. Mit 39 hat Salzburg neun mehr erzielt als Rapid.

Trotzdem ist die zweitbeste Offensive mit dem 4:1 gegen Sturm am Winterkönig vorbeigezogen, der heute in Altach gewinnen muss, um Platz 1 zurückzuholen. 15 Tore haben die Salzburger bekommen – deutlich mehr als Sturm (9) und der LASK (10). Und deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. 1,25 Gegentreffer erhalten die Salzburger im Schnitt pro Spiel. Noch höher war der Gegentorschnitt im Herbst zuletzt vor sechs Jahren (2014: ø 1,32). Aber die Entwicklung kommt nicht von ungefähr. Es war der dritte Herbst in Serie, in dem dieser stieg.