Salzburg testet Stürmer aus Uganda

Manches Mal scheint der Job eines Sport-Journalisten schon ein recht einfacher zu sein. Da reicht es anscheinend zu googeln, ein bisschen auf der Gerüchtebörse des Internetportals Transfermarkt herumzustöbern und in den einschlägigen Fanforen mitzulesen. Ganz so ist es allerdings nicht: Um wirklich auf die richtige Spur zu kommen, sollte man dann schon noch zwei, drei Telefongespräche mit Informanten führen.

Seit Mittwoch trainiert Emanuel Okwi in Salzburg mit. Der KURIER berichtete schon in der Samstag-Ausgabe davon, dass die Salzburger ein Auge auf den Teamstürmer Ugandas geworfen haben. Mit seinen 19 Jahren passt er in das Salzburger Anforderungsprofil, Salzburgs neuer Sportchef Ralf Rangnick will den Kader ja erheblich verjüngen.

Zuletzt stürmte Okwi, dessen Ankunft in Salzburg sich wegen Visa-Problemen verzögert hatte, für den SC Simba aus Dar-es-Salam. Mit seinem Klub holte er vergangene Saison den Meistertitel in die mit fast drei Millionen Einwohnern größte Stadt Tansanias und nahm auch an der afrikanischen Champions League teil. Mit Ibrahim Sekagya steht übrigens der Teamkapitän Ugandas bei Salzburg schon seit 2007 unter Vertrag.