Salzburg testet Niederländer Castelen

Castelen galt einst als eines der größten Talente der Niederlande. Mit 21 wechselte der Flügelspieler 2004 von ADO Den Haag zu Feynoord Rotterdam. Kurz danach debütierte er in der niederländischen Nationalmannschaft, für die er bis 2007 zehn Spiele absolvieren durfte. Mit dem niederländischen U-21-Team wurde er 2006 Europameister. Für die WM kurz danach in Deutschland war er dann nicht fit genug.



Ein Jahr später wechselte Castelen von Feyenoord zum HSV. Doch in Hamburg verfolgte ihn das Verletzungspech. Sein Krankenblatt ist ziemlich voll. Mit einer Adduktorenverletzung (zwei Monate Pause) im Oktober 2007 ging es los. Es folgte ein Knorpelschaden (acht Monate Pause), Knieprobleme (acht Monate Pause) und eine Knie-Operation (fünf Monate Pause). Insgesamt wurde er in vier Jahren vier Mal am Knie operiert. Dagegen ist sein letzte Verletzung, ein Muskelfaserriss im November 2011 eine Lappalie.



Insgesamt absolvierte Castelen in fünf Saisonen nur 17 Bundesliga-Spiele für den HSV, 13 davon im Herbst 2007 – also vor fast fünf Jahren. Im März 2012 wurde er von Ex-Salzburg-Assistenz-Trainer und HSV-Trainer Thorsten Fink aussortiert, seitdem befindet er sich auf Klubsuche. Von Espanyol Barcelona wurde der 29-Jährige als zu schwach beurteilt und nach einem Probetraining heimgeschickt.