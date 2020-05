Salzburg sucht nach perfekter Ausrede

Der Vergleich der Tore und Gegentore in diesen Spielen lässt zumindest Zweifel an Moniz' Theorie aufkommen. Mit Alan erzielte Salzburg sechs Tore in fünf Spielen (im Schnitt 1,2 Tore pro Spiel), kassierte in diesen nur ein Tor (ø 0,2). Ohne Alan wurden aber sowohl mehr Treffer erzielt (ø 1,6) als auch kassiert (ø 1,4). Der Salzburger Sturm ist also ohne den Brasilianer erfolgreicher, dafür ist die Abwehr aber anfälliger geworden.



"Wahrscheinlich werden nicht alle für unsere Situation Verständnis haben. Aber um von solcher Stimmungsmacherei oder Unintelligenz unabhängig zu sein, muss jede Position doppelt qualitativ gleich gut besetzt sein", erklärt der Niederländer.



Da darf aber die Frage erlaubt sein, warum Moniz im Sommer nicht für diese Ausgeglichenheit in seinem Kader gesorgt hat?



Salzburg war auf dem Transfermarkt übrigens aktiver als angekündigt. Eigentlich wollte Moniz nur drei bis vier herausragende Spieler holen, gekommen sind acht Neuzugänge.

Eine erste, natürlich sehr frühe Bilanz, ist wenig positiv. Nur Leonardo ist bis jetzt eine Verstärkung. Der Rest fällt bestenfalls in die Kategorie Kaderergänzungen.



Dass auch Moniz mit seinen Neuzugängen nicht bedingungslos zufrieden ist, beweist die Aufstellung gegen Ried. Von den Neuen schaffte es nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Leonardo nur Stefan Maierhofer in die Startelf.



Jefferson, Alex und Chema Anton waren nicht im Kader. Luigi Bruins, Petri Pasanen und Rasmus Lindgren saßen trotz dreier weiterer Verletzter ( Douglas, Mendes, Leitgeb) zu Beginn nur auf Bank.