Salzburg sucht einen Leonardo

Orozco kam in der vergangenen Saison nur zu einer handvoll Einsätzen in der Deutschen Bundesliga, stellte aber in diesen einen Rekord auf: Mit einer Körpergröße von 1,64 m ist er der kleinste Spieler, der jemals in Deutschlands Eliteliga gespielt hat.

Nun soll Orozco, der noch bis 2015 bei Wolfsburg unter Vertrag steht, verliehen werden. Und Salzburg soll laut deutschen Medien ein möglicher Interessent sein. Mit 22 würde Orozco auch ein Mosaikstein für die angepeilte Kaderverjüngung in Salzburg sein.

Mit seinen 19 Jahren würde auch Emanuel Okwi in das Salzburger Anforderungsprofil passen. Der Teamstürmer Ugandas soll sich laut Medienberichten in seiner Heimat bereits auf dem Weg nach Österreich befinden. Zuletzt stürmte Okwi für den SC Simba aus Dar-es-Salam. Mit seinem Klub holte er vergangene Saison den Meistertitel in die mit fast drei Millionen Einwohnern größte Stadt Tansanias und nahm auch an der afrikanischen Champions League teil. Mit Ibrahim Sekagya steht übrigens der Teamkapitän Ugandas bei Salzburg unter Vertrag.