Salzburg sucht die Balance

Das Warum ist relativ leicht erklärt: das Salzburger Trainer-Ringelspiel. "Zuerst macht ein Trainer mit uns zwei Wochen die Vorbereitung, dann kommt der nächste Trainer für zwei Wochen und dann wieder ein Neuer. Jeder studiert etwas anderes mit uns ein", hatte Verteidiger Martin Hinteregger schon nach dem blamablen Ausscheiden gegen Düdelingen gemeint.

Und die Folgen sieht man auf dem Platz. Viele Salzburger wissen augenscheinlich nicht, was sie bei einem Ballverlust tun sollen. Die Räume zwischen Defensive und Offensive sind viel zu groß. Das nützten die Mattersburger nach einer 45-minütigen Anlaufzeit, sie konnten mehrmals ungehindert 40, 50 Meter Sololäufe hinlegen. Das schien Schmidt nach dem Spiel nicht wirklich gestört zu haben. "Das kann schon mal vorkommen", meinte der Deutsche, der noch immer keine Stamm-Verteidigung gefunden hat.

Bis Samstag war Hinteregger die einzige Konstante in der Salzburger Innenverteidigung. Mit vier Partnern in drei Spielen (Sekagya, Schiemer, Douglas, Ilanker) bildete er ein Duo. Gegen Mattersburg musste der 19-Jährige zusehen. Statt ihm und dem gesperrten 23-jährigen Ilsanker bot Schmidt den 26-jährigen Schiemer und den 31-jährigen Sekagya auf.

Das hatten viele Experten auch nach den drei Gegentreffern gegen Düdelingen gefordert. Weniger Chancen als die Luxemburger gegen eine unerfahrene Innenverteidigung hatten die Mattersburger gegen eine routinierte Innenverteidigung aber auch nicht, vielleicht sogar mehr. Nur sie haben halt nur zwei genützt.

Liegt es vielleicht am defensiven Personal? Fragen nach neuen Spielern in diesem Bereich wollte Schmidt am Samstag nicht wirklich beantworten. Aber nach dem Düdelingen-Spiel wollte der für einen Deutschen wortkarge Trainer auch Fragen nach offensiven Verstärkungen nicht beantworten. Zwei Tage später vermeldete dann Salzburg den Vollzug der Transfers der beiden Norweger Berisha und Nielsen, die gegen Mattersburg aber noch nicht dabei waren.