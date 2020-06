Salzburg spielt für Österreich

Eigentlich ist schon nach dem Hinspiel des Duells Salzburg gegen Metalist Charkiw klar, wer in das Achtelfinale der Europa League aufsteigen wird. Denn noch nie konnte eine Mannschaft in der 57-jährigen Europacup-Geschichte einen 0:4-Rückstand aus einem Heimspiel wettmachen.

Trotzdem ist das Rückspiel am Donnerstag in der zweitgrößten Stadt der Ukraine (21.05 Uhr MEZ, live PULS4, Sky ) extrem wichtig – für Österreich. Denn es gilt, Platz 15 im UEFA-Länderranking zu verteidigen, weil nur dieser einen fünften Startplatz in der Europacup-Saison 2013/’14 garantiert.