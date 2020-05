Salzburg schafft den Aufstieg

Österreichs Vizemeister war gefordert. Und brauchte nur drei Minuten, um zurückzuschlagen. Leonardo traf nach einem Solo zum 2:2. „Einer war für den anderen da. Dann muss man auch nicht auf Paris schauen“, erklärte Stefan Maierhofer die Marschroute.



Mit dem 2:2 begann das Spiel von vorne. Salzburg reichte nun wieder ein Tor, um aus eigener Kraft aufzusteigen. Doch Slovan war bis zur Pause der neuerlichen Führung näher, weil die Defensive weiter Anfängerfehler en masse beging.



Zur Pause wusste Trainer Moniz, der immer über den Zwischenstand in Paris informiert war, dass Salzburg unbedingt ein drittes Tor brauchte, denn PSG war noch in der ersten Hälfte in Führung gegangen.



Am Spielgeschehen änderte sich weiter wenig. Salzburg konnte keinen Druck erzeugen. Doch dann bekam man Hilfe vom Gegner. Slovan-Verteidiger Had lenkte einen Jantscher-Querpass ins eigene Tor (52.).



Salzburg hatte durch das 3:2 erstmals aus eigener Kraft den Aufstieg geschafft. Kurz danach durften die mehr als 1000 in die slowakische Hauptstadt mitgereisten Fans noch einmal jubeln. In Paris war nämlich der Ausgleich für Bilbao gefallen. PSG brauchte nun einen eigenen Treffer und den Ausgleich in Bratislava.