Salzburg, Rapid und Co.: Mit neuem Elan ins erste Finish

Beim LASK freut man sich vor dem Duell mit Mattersburg über die zu Ende gehende Länderspielpause. "Mittlerweile ist so eine Pause für uns langweilig", sagte Trainer Valérien Ismaël. Die Linzer stehen vor einem ebenso intensiven Programm wie Salzburg. Ismaël will endlich wieder in Pasching jubeln. Gewann der LASK auswärts alle sechs Ligaspiele dieser Saison, wartet er zu Hause seit dem 2:0 gegen Altach am 28. Juli auf einen Dreier. Mattersburg ist der Auftakt zu einem Marathon gegen Eindhoven, zwei Mal Altach (Cup), Austria, Eindhoven und Admira.

Für Mattersburg ist das Programm nicht so dicht, allerdings haben die Burgenländer auf ein Testspiel während der Länderspielpause verzichtet, damit Erhardt, Lercher, Mahrer und Gruber ihre Wehwehchen auskurieren können. "Das Allerwichtigste ist, dass wir neue geistige Frische bekommen haben", sagt Trainer Franz Ponweiser.