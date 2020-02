Salzburg im Cup-Halbfinale: Nun wartet Kracher gegen den LASK

Am Freitag eröffnen Salzburg und LASK in der Red-Bull-Arena das Bundesliga-Frühjahr. Österreichs Topteams werden sich bis zum Sommer danach auf jeden Fall noch drei Mal messen. Neben den beiden Duellen in der Meistergruppe gibt es noch eine Partie, nämlich Anfang März im Semifinale des ÖFB-Cups. Das ergab die Auslosung am Sonntag.

Diese fand in der Pause des letzten Viertelfinales zwischen Amstetten und Salzburg statt. Zu diesem Zeitpunkt lag der Cup-Titelverteidiger mit 1:0 in Führung, am Ende sollte es gegen den Zweitligisten noch zu einem 3:0-Erfolg reichen.

Salzburg-Trainer Jesse Marsch hatte, wie erwartet, keinen der Winter-Neuzugänge von Beginn an aufgeboten. Dafür gab Patrick Farkas nach seinem Schlaganfall im Oktober sein Comeback. Der Burgenländer spielte statt des angeschlagenen Rasmus Kristensen auf der rechten Seite.

Die Partie begann, wie es zu erwarten war. Der Bundesliga-Herbstmeister war drückend überlegen, kontrollierte den Ball und war praktisch immer in der Spielhälfte der zunächst zu passiven Niederösterreicher.

Ein Tor war nur eine Frage der Zeit. In der zehnten Minute war es soweit: Nach einem abgeblockten Hwang-Schuss konnte der Japaner Masaya Okugawa einschießen.

Danach schalteten die Salzburger sehr früh zumindest einen Gang zurück – fast zu früh. Denn der Zweitligist war bis zur Pause ebenbürtig, allerdings nicht torgefährlich.