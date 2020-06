Millionenpoker um Sturm-Goalgetter Marco Djuricin

2014 war das Jahr des Marco Djuricin. Eigentlich ist der Mittelstürmer ja schon 2013 nach Graz gewechselt, nach einer Kreuzband-Verletzung stand er aber erst am 15. März 2014 von Beginn an in einem Ligaspiel für Sturm auf dem Platz. Prompt folgte der Treffer zum 1:1 gegen die Austria – zugleich der Auftakt zu einer Serie von sechs Toren in sechs Partien.

In dieser Saison hält der 22-Jährige bei 17 Volltreffern in 21 Pflichtspielen. Einige davon haben die Scouts und der Cheftrainer von Brentford live im Stadion verfolgt. Der englische Zweitligist mit großen Plänen (derzeit auf Rang sechs) will Djuricin unbedingt verpflichten. Seit Wochen buhlt der Traditionsklub aus London um den ehemaligen U-21-Teamstürmer. Laut KURIER-Recherchen liegt Sturm ein Angebot mit einer Ablöse deutlich über zwei Millionen Euro vor.

Nicht schlecht für einen Spieler, der vor 19 Monaten ablösefrei gekommen ist. Doch Sturm-Manager Goldbrich will – da Djuricin kaum noch zu halten ist – den Preis noch hochtreiben. Immerhin ist auch der finanzstarke Red-Bull-Konzern hinter Djuricin her. Sportchef Rangnick sucht nach einem Ersatz für den abwanderungswilligen Alan, Salzburg-Trainer Hütter gilt als Fan des sprintstarken Djuricin. RB Leipzig will hingegen zwei andere Stürmer noch im Winter kaufen.

Das Duell Salzburg – Brentford wird sich bald entscheiden: Alle Beteiligten wollen zum Trainingsauftakt Gewissheit. In Graz läuft die Suche nach einem (oder mehreren) Nachfolgern. Aus dem großen Bullen-Stall würde sich als Teil des Djuricin-Deals Bright Edomwonyi (derzeit Hartberg) anbieten.