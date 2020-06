Salzburg kauft weiter ein

Einer, der noch in diesem Sommer in Salzburg landen dürfte, kommt aus dem Senegal. Sein Name: Sadio Mane. Der 20-jährige Mittelfeldspieler steht derzeit noch beim französischen Zweitliga-Absteiger FC Metz unter Vertrag. Auf seiner Facebook-Fanseite wird sein Transfer nach Salzburg bereits als fix vermeldet, von Red Bull gibt es noch keine Bestätigung.



Mane ist nicht nur aktueller Teamspieler seines Heimatlandes, sondern spielte für Senegal auch bei den Olympischen Spielen in London. Der nur 1,75 m große Mane lief mit der Nummer 10 auf und stand in allen vier Turnierspielen in der Startformation. Senegal war erst im Viertelfinale gegen den späteren Olympiasieger Mexiko mit 2:4 nach Verlängerung ausgeschieden.



Schmidt selbst wünscht sich aber auch noch einen anderen Spielertypen. "Im Mittelfeld hätte ich gerne noch einen Taktgeber, einen Strategen. Doch wir müssen auch schauen, wer auf dem Markt ist", sagt der Deutsche.



Gescoutet wurde offensichtlich schon am Donnerstagabend noch einmal in Norwegen. Red-Bull-Vertreter hatten sich beim Europa-League-Play-off-Spiel Tromsö gegen Partizan Belgrad angesagt. Laut norwegischen Medien sollen mit Ruben Jenssen und Serigne Modou Kara Mbodj die beiden zentralen Mittelfeldspieler der Norweger beobachtet werden.



Jenssen ist 24 und hat 15 Länderspiele für Norwegen absolviert. Kara ist ein 22-jähriger Senegalese und hat wie sein Landsmann Mane bei den Olympischen Spielen mitgewirkt. Kara erzielte beim 3:2 gegen Partizan Belgrad den dritten Treffer für Tromsö.