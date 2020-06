Salzburg kauft Leonardo

Europa-League-Teilnehmer Salzburg hat am Tag vor dem Rückspiel in der Runde der letzten 32 bei Metalist Charkiw eine Personalentscheidung getroffen.



Leonardo wurde fix verpflichtet. Der 28-jährige Brasilianer war im Sommer vom niederländischen Erstligisten NAC Breda bis Saisonende ausgeliehen worden. Nun nützte Salzburg eine im Leihvertrag verankerte Kaufoption. Die Kaufsumme beträgt nur 100.000 Euro. Leonardo hat in dieser Saison 33 Spiele für Salzburg absolviert und in diesen sieben Tore erzielt. Fünf davon gelangen ihm in der Europa League, in der seine Leistungen überzeugender waren als in der Bundesliga.



Wie lange Leonardo in Salzburg bleiben soll, ist noch offen. Über die Details eines neuen Vertrages wird noch mit dem Management des Brasilianers verhandelt.