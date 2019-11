Salzburg kann in Genk auf Haaland setzen

Am Mittwoch sollten Eigenfehler tunlichst vermieden werden. Das fünfte Gruppenspiel in Genk muss nämlich gewonnen werden, wenn Salzburg die kleine Chance auf den Aufstieg ins Achtelfinale der Champions League wahren will. Marsch ist natürlich optimistisch: „Ich mache mir keine großen Sorgen. Wir sind für Mittwoch bereit.“ Belgiens angeschlagener Meister spielte am Samstag ebenfalls 2:2 – im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Hannes Wolf, auswärts beim Tabellennachbarn Royal Excel Mouscron. Die Chancen auf die Qualifikation für das Meister-Play-off in der Division 1A sind weiter gesunken.