Salzburg holt Nigerianer

Admira-Talent Marcel Sabitzer hat laut mehreren italienischen Medien das Interesse von Serie-A-Aufsteiger Sampdoria Genua geweckt. Der 18-Jährige, der auch schon mit Salzburg und mehreren deutschen Klubs in Verbindung gebracht wurde, erklärte aber schon mehrmals, dass er seinen bis Sommer 2013 laufenden Vertrag in der Südstadt erfüllen will.

Völlig offen ist wieder die Zukunft von Philipp Hosiner. Der Admira-Torjäger steht auf dem Wunschzettel von Austria. Am Dienstag scheiterten die ersten Verhandlungen. Eile ist in der Südstadt keine geboten. Die Admira will nun die Gespräche über eine Vertragsverlängerung in Gang bringen.