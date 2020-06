Salzburg hat das Siegen verlernt

Nach zwei erfolglosen Bundesliga-Spielen wollte Salzburg-Trainer Roger Schmidt offensichtlich die Flucht nach vorne antreten: Mit Soriano, Nielsen und Maierhofer standen alle seine Stürmer gegen Wiener Neustadt in der Startelf. Aber auch gegen den Abstiegskandidaten gab es für den Titelfavoriten keinen Sieg. Mit dem 1:1 waren die Salzburger sogar noch gut bedient, denn die besseren Chancen hatten die Niederösterreicher.



Zunächst waren die Salzburger wirklich auf der Flucht nach vorne. 6:0 lautete nach den ersten 15 Minuten die Schussbilanz, 0:0 allerdings das Resultat.



Bald schlichen sich auch wieder Unkonzentriertheiten in der Salzburger Defensive ein. Zwei Rakowitz-Schüsse konnte Walke noch abwehren, nach einem Rakowitz-Corner war Salzburgs-Keeper aber geschlagen, Hlinka hatte ungehindert eingeschossen (33.). Die Gäste lagen aber nur ein paar Sekunden in Führung. Denn im Gegenstoß gelang Neuzugang Berisha sein erstes Tor – 1:1 (34.).



Auch nach der Pause tat sich Salzburg ohne den verletzten Mendes schwer mit der Spielgestaltung. Die besseren Chancen hatten die Wr. Neustädter durch Tadic (57.) und Friesenbichler (67.).



In den letzten Minuten wurde es turbulent. Zunächst sah der Salzburger Zarate, dann der Wiener Neustädter Fröschl die Rote Karte.