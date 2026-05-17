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Fußball

Salzburg mit Blamage zu Rang drei, Aus von Coach Beichler steht bevor

Daniel Beichler sah in seinem wohl letzten Spiel als Salzburg-Trainer eine 1:3-Blamage gegen Hartberg. Die Chance auf die Europa League bleibt.
17.05.2026, 17:01

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FUSSBALL: BUNDESLIGA/ADMIRAL BUNDESLIGA/MEISTERGRUPPE/10. RUNDE: RED BULL SALZBURG - TSV EGGER GLAS HARTBERG

Salzburg hat die schlechteste Saison der Red-Bull-Ära mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Hartberg beendet. Die Salzburger verloren erstmals in ihrer Geschichte gegen die Oststeirer. 

Trotz der Blamage bleibt es für die Salzburger bei Platz drei – weil die Wiener Klubs (wieder) ausgelassen haben. Das ermöglicht die Chance auf die Europa League.

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Die Tage von Trainer Daniel Beichler als Salzburg-Trainer dürften trotz bis 2028 laufendem Vertrag gezählt sein.

40 Millionen zum Abschied 

Der leicht angeschlagene Jannik Schuster stand nach der Bekanntgabe seines Millionen-Transfers zu Brentford ebenso nicht mehr im Salzburg-Kader wie Joane Gadou, der zu Dortmund wechselt.

Beide Youngsters, für die die Bullen in Summe rund 40 Mio. Euro kassieren, wurden vor Spielbeginn verabschiedet.

Salzburg griff an, aber Wilfingers Pass landete bei Marco Hoffmann – 0:1 (22.). 

Nach einem Corner und einem Fehler von Drexler wurde Wilfinger aus kurzer Distanz angeschossen, das Spielgerät sprang von seinem Bein ins Tor – 0:2 (42.).

FUSSBALL: BUNDESLIGA/ADMIRAL BUNDESLIGA/MEISTERGRUPPE/10. RUNDE: RED BULL SALZBURG - TSV EGGER GLAS HARTBERG

Eine gewisse Endzeitstimmung machte sich in Wals-Siezenheim breit. Der Anschlusstreffer resultierte aus einer Einzelaktion von Alajbegovic – 1:2 (83.).

Der eingewechselte Damjan Kovacevic sorgte im Finish aus einem Konter für die Entscheidung und den Endstand (90.).

FUSSBALL: BUNDESLIGA/ADMIRAL BUNDESLIGA/MEISTERGRUPPE/10. RUNDE: RED BULL SALZBURG - TSV EGGER GLAS HARTBERG

Nächster Trainerwechsel 

Die Salzburger kassierten im zehnten Meistergruppen-Spiel ihre fünfte Niederlage.

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Aus den vier abschließenden Partien gab es lediglich einen Punkt. 

Beichler, der Mitte Februar Thomas Letsch nachgefolgt war, stand zuletzt bereits schwer in der Kritik und dürfte im Sommer im Zuge eines größeren Umbruchs beim früheren Ligadominator weichen müssen. 

Red Bull Salzburg
kurier.at, AHu  | 

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