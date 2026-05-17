Salzburg mit Blamage zu Rang drei, Aus von Coach Beichler steht bevor

Salzburg hat die schlechteste Saison der Red-Bull-Ära mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Hartberg beendet. Die Salzburger verloren erstmals in ihrer Geschichte gegen die Oststeirer. Trotz der Blamage bleibt es für die Salzburger bei Platz drei – weil die Wiener Klubs (wieder) ausgelassen haben. Das ermöglicht die Chance auf die Europa League.

Die Tage von Trainer Daniel Beichler als Salzburg-Trainer dürften trotz bis 2028 laufendem Vertrag gezählt sein. 40 Millionen zum Abschied Der leicht angeschlagene Jannik Schuster stand nach der Bekanntgabe seines Millionen-Transfers zu Brentford ebenso nicht mehr im Salzburg-Kader wie Joane Gadou, der zu Dortmund wechselt. Beide Youngsters, für die die Bullen in Summe rund 40 Mio. Euro kassieren, wurden vor Spielbeginn verabschiedet. Salzburg griff an, aber Wilfingers Pass landete bei Marco Hoffmann – 0:1 (22.). Nach einem Corner und einem Fehler von Drexler wurde Wilfinger aus kurzer Distanz angeschossen, das Spielgerät sprang von seinem Bein ins Tor – 0:2 (42.).

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Eine gewisse Endzeitstimmung machte sich in Wals-Siezenheim breit. Der Anschlusstreffer resultierte aus einer Einzelaktion von Alajbegovic – 1:2 (83.). Der eingewechselte Damjan Kovacevic sorgte im Finish aus einem Konter für die Entscheidung und den Endstand (90.).

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Nächster Trainerwechsel Die Salzburger kassierten im zehnten Meistergruppen-Spiel ihre fünfte Niederlage.