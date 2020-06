Salzburg gewinnt beim Sportklub

Eine Runde weiter sind auch die Admira, Sturm Graz und Wacker Innsbruck. Im September 2011 hatten die Admiraner noch große Probleme, um in der zweiten Cup-Runde Parndorf mit 1:0 zu besiegen. Am Freitag gewannen die Südstädter klar mit 3:0, Hosiner traf zwei Mal, den dritten Treffer besorgte Benjamin Sulimani per Elfmeter.

Mehr Mühe hatte Sturm Graz in Wattens, zur Pause stand es zwischen West- und Bundesligist 0:0, nach dem Seitenwechsel vergab Darko Bodul auch noch einen Elfer (53.) für die Grazer. So war es an Jürgen Säumel, in der 62. Minute das Tor des Abends zu erzielen.

Und noch mehr Mühe hatte Wacker Innsbruck: Die Tiroler schafften es nicht, bei Regionalliga-Mitte-Klub Gratkorn in 90 Minuten ein Tor zu schießen. Auch in der Verlängerung fiel kein Treffer – weil Wernitznig einen Elfmeter Gratkorn-Goalie Memic in die Hände schupfte. Im Elfmeterschießen war der Bundesligist glücklicher. Während für die Tiroler nur Hauser scheiterte, ließen für die Gratkorner Hackinger und Grgic ihre Chancen ungenützt.