Salzburg geht gegen Metalist 0:4 unter

Das Unheil nahm schon in der ersten Spielminute seinen Lauf. Denn nach nur 21 Sekunden lag Metalist bereits in Führung: Cziommer, Mendes und Douglas spielten den Ball in der eigenen Hälfte hin und her, anstatt diesen einfach wegzuschießen. Nach einem Rückpass von Mendes verfehlte schließlich Douglas den Ball, Taison kam an das Spielgerät und ließ Salzburgs Keeper Walke keine Chance.



Aber nicht nur die Salzburger Spieler, sondern auch Trainer Ricardo Moniz machte es Charkiw leicht.



Das 0:1 war symptomatisch für das, was folgen sollte. Denn Torschütze Taison konnte schalten und walten, wie er wollte. Obwohl der kleine Brasilianer schon in beiden Gruppenspielen gegen die Austria stark gespielt hatte, hatte Moniz den selbst in der Bundesliga mit Defensivaufgaben überforderten Hierländer als direkten Gegenspieler zugeteilt. Es sollte nicht die einzige Fehleinschätzung des Niederländers sein.