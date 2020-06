Salzburg: Ein Norweger im Anflug

Valon Berisha hatte Angebote aus der deutschen Bundesliga. Nun aber schaut es danach aus, als wäre der 19-jährige norwegische Teamspieler die erste Neuverpflichtung des Deutschen Ralf Rangnick in Salzburg.

Norwegische Medien berichteten am Montag Nachmittag übereinstimmend, dass der in Schweden geborene albanisch-stämmige Offensivspieler von seinem Klub Viking Stavanger die Freigabe für Salzburg bekommen habe und sich auf den Weg zu abschließenden Verhandlungen nach Österreich machen würde. Als Ablöse sind zehn bis zwölf Millionen Norwegische Kronen (umgerechnet 1,3 bis 1,6 Millionen Euro) im Gespräch.

In Salzburg will man zu der Causa keinen Kommentar abgeben. Fakt ist aber, dass der Doublegewinner nach der schweren Knieverletzung von Dusan Svento einen linken Flügelspieler holen wird. Und das ist genau jene Position, auf der Berisha in der norwegischen Liga für Furore gesorgt hat.