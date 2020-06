Salzburg bejubelt erstes Double

Salzburg war auf dem Spielfeld überlegen, auf den Tribünen gaben hingegen die Rieder den Ton an. 10.000 Fans hatten die Innviertler nach Wien mitgebracht, aus Salzburg hatten sich 4000 auf die Reise gemacht. Und die hätten fast über das 3:0 jubeln dürfen: Zarate schob den Ball nach einem Alleingang jedoch am Rieder Tor vorbei (23.).



Die Rieder brauchten lange, um sich von dem Schock der Gegentore zu erholen. In der 29. Minute hatten die Innviertler aber gleich eine Doppelchance auf das Anschlusstor: Zunächst rettete Walke bei einem Beichler-Schuss, dann half die Latte dem Salzburg-Keeper bei einem Hadzic-Kopfball.



Kurz nach dem Wechsel passierte Franz Schiemer, was er zwölf Tage vor seiner Hochzeit vermeiden wollte: Robert Zulj fügte ihm per Ellbogen ein Cut am Kopf zu, Schiemer musste mit einem Turban weiterspielen.



Das in der ersten Hälfte unterhaltsame Spiel verlor zusehends an Tempo, auch weil Schiedsrichter Einwaller bei seiner letzten Spielleitung die Regeln sehr eng auslegte und eine Unzahl an Gelben Karten zückte.