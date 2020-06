Salzburg auf zu schmalem Grat

Der Deutsche wirkte nach der ersten Niederlage nach 17 Bundesliga-Spielen ähnlich ratlos wie nach dem blamablen Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation. Schmidt sieht sich mit einem österreichischen Phänomen konfrontiert, dass für Deutsche unverständlich ist: Leidenschaftslosigkeit bei der Berufsausübung auf dem Fußballplatz. "Wir haben im Prinzip alles vermissen lassen. Es hat sich jeder auf den anderen verlassen, niemand die Initiative ergriffen", sagte der 45-Jährige.

Personelle Alternativen hat Schmidt trotz seines Riesen-Kaders wenige. Die, die in Salzburg nicht erste Wahl sind, machten vergangene Woche bei einer 1:4-Testspielpleite gegen Eintracht Frankfurt alles andere als Werbung in eigener Sache. Salzburgs Trainer will in sich gehen und verlangt dies auch von seinem Personal: "Wir müssen uns jetzt alle hinterfragen, auch ich selbst, wie ich mit den Spielern umzugehen habe. Vielleicht geht es ihnen in Salzburg zu gut." Eine Erkenntnis, die genauso wenig neu ist wie jene, dass der Grat zwischen Erfolg und Misserfolg bei den Salzburgern ein zu schmaler ist.