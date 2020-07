Salzburg an der Tabellenspitze

Ein Missgeschick machte vor zwei Monaten Jonatan Soriano zum Internetstar. Tausende Male wurde sein Elfmeter gegen Rapid angeklickt. Damals, am 12. August, war er kurz vor dem Schuss ausgerutscht und hatte den Ball um Meter über das Tor und somit in den Himmel gejagt.



Am Samstag zeigte der ehemalige Barcelona-Stürmer, dass er am Elferpunkt seinen Mann stehen will und kann. Und das gleich zwei Mal. Soriano verwandelte den Strafstoß, doch Schiedsrichter Eisner ließ wiederholen, weil Mane zu früh in den Strafraum gelaufen war. Auch beim zweiten Versuch stieg der Ball nicht in die Mattersburger Stratosphäre auf, sondern landete im Tor. Diesmal im anderen Eck.



Sorinao besiegte damit seinen Elferfluch, die Mattersburger hingegen liefen dem Erfolg und den Salzburgern hinterher. Schon in der 5. Minute traf Rodler im Strafraum Berisha am Standbein, Eisner gab den Elfer, Soriano sorgte für die frühe Führung.