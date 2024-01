Arrangierte Ehe? Warum Ex-Salzburg-Star Mané eine 18-Jährige heiratete

Ex-Salzburg-Star Sadio Mané hat vor wenigen Tagen in seiner Heimat Senegal seine langjährige Freundin Aisha Tamba geheiratet. So weit, so gut. Doch vor allem das Wort "langjährig" sorgte sofort für Aufregung. Zumal die Braut gerade einmal 18 Jahre alt ist. Mané selbst ist 31, im Senegal muss eine Frau laut Gesetz mindestens 16 Jahre alt sein, um mit einem erwachsenen Mann eine Beziehung eingehen zu dürfen.

