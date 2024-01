Fünf Bundesliga-Spieler müssen für den Afrika-Cup abgestellt werden

Konate bei Elfenbeinküste

Für den Salzburger Karim Konate ist die Teilnahme von ganz besonderer Bedeutung, denn das Turnier findet in seinem Heimatland statt. Der 19-jährige Stürmer und Les Elephants starten mit dem Eröffnungsspiel am 13. Jänner um 21 Uhr gegen Guinea-Bissau in das Turnier. Nigeria und Äquatorialguinea sind dir zwei weiteren Gruppengegner.